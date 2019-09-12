Доба в ООС: 18 обстрілів, двоє загиблих, один - тяжко поранений Суспільство | 12-09-2019, 08:36 0 80 Збройні формування Російської Федерації та її найманці 18 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: ранковий звіт штабу ООС



Дослівно: "Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння - БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї".



Деталі: На сході противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Богданівки, Невельського, Новогнатівки, поблизу Авдіївки, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Красногорівки, Пищевика та Павлополя.



На півночі найманці 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Жолобка, Зайцевого, Луганського, Новолуганського, Новгородського.



За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил загинули, один отримав важке поранення, зазначили у штабі.



Нагадаємо:



11 вересня проросійські бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню.