У Барселоні 600 тисяч каталонців вимагали незалежності – найменше з 2012 року Суспільство | 12-09-2019, 08:53 0 79 Близько 600 тисяч демонстрантів вийшли на вулиці Барселони у День Каталонії – це найменша кількість учасників такого мітингу за останні декілька років.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.



Демонстранти зібралися в Барселоні в середу ввечері з нагоди річниці падіння міста в 1714 році під час війни за Іспанську спадщину.



Поліція оцінила кількість учасників у близько 600 тисяч – найменше з 2012 року. В останні роки подібні акції збирали понад мільйон учасників.



Люди пройшли ходою під гаслом "Мета: незалежність", через два роки після невдалої спроби відділення, яка закінчилася тимчасовим припиненням регіонального самоврядування.





У той час як тодішній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон втік з Іспанії з кількома помічниками і оселивсяв Бельгії, інші члени його уряду були заарештовані і з тих пір перебувають у попередньому ув’язненні. Верховний суд, який в лютому почав судити 12 лідерів незаконного сепаратистського руху, як очікується, винесе рішення в першій половині жовтня.



Провідні учасники маршу виступили з публічними заявами, обіцяючи продовжувати працювати в напрямку незалежності, незважаючи на те, що сепаратистський рух зараз політично розділений порівняно з 2017 роком, роком несанкціонованого референдуму і одностороннього проголошення незалежності.



"Сьогодні ми тисячами маршируємо під дуже простим гаслом: "Мета: незалежність", і це наш виклик", - сказав глава уряду Каталонії Каталонії Кім Торра в кінці маршу.