«Ноу-хау» контрабандистів через активну боротьбу Держприкордонслужби з протиправною діяльністю Суспільство | 12-09-2019, 10:34 0 56 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=IMEWSAfUe2Q&feature=youtu.be







Держприкордонслужба продовжує фіксувати подальші спроби протиправної діяльності на кордоні з Румунією в межах Чернівецької та Закарпатської областей.



При цьому варто наголосити, що українсько-румунський кордон залишається найактивнішою ділянкою щодо спроб незаконного переміщення контрабандних сигарет до сусідньої країни. За 8 місяців на цій ділянці прикордонники припинили протиправну діяльність пачкарів у 190 випадках. Торік за аналогічний період зафіксовано 160 спроб незаконного переміщення курива до Румунії. Загалом з початку 2019 прикордонники завадили переміщенню більше 1,3 мільйона пачок сигарет, що майже на третину більше, ніж минулого року за цей період.



З огляду на збільшення випадків та активізацію правопорушників у намаганні заробити на контрабандній діяльності, прикордонники використовують усі необхідні засоби для ефективної протидії і надійної охорони українсько-румунського кордону. Крім того, залучаються резерви відомства, що дозволяє збільшувати кількість прикордонних нарядів для ущільнення охорони кордону.



Водночас порушники все частіше вдаються до спроб переміщення контрабандних сигарет через кордон за допомогою малих літальних апаратів, які складніше вистежити та затримати. Всього від початку року на ділянці відповідальності Західного регіонального управління прикордонники виявили та затримали 8 літальних апаратів, які використовувались у протиправній діяльності.



Активна боротьба Держприкордонслужби зі спробами переміщення тютюнових виробів через кордон з Румунією змушує контрабандистів вдаватися й до «ноу-хау» у своїй незаконній діяльності. Одне з них викрито днями на Буковині прикордонниками відділу «Порубне» Чернівецького загону. Під час моніторингу держрубежу прикордонний наряд знайшов недобудований трубопровід з каналізаційних труб. Також неподалік було викрито «склад» з матеріалів для подальшого будівництва підземного контрабандного шляху, бухту синьо-жовтої нитки на 120 метрів, за допомогою якої, скоріш за все, «винахідники» планували облаштувати конвеєр для перетягування сигарет через кордон.



Держприкордонслужба вкотре наголошує, що будь-які спроби протиправної діяльності на кордоні жорстко припинятимуться із застосуванням усіх можливих ресурсів та дотриманням законодавчих норм.







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