У Львові планують відкрити пункт контролю через державний кордон для залізничного сполучення «Львів-пасажирський» Суспільство | 12-09-2019, 10:35 0 68





На виконання доручення Уряду України 10 вересня 2019 року спільною міжвідомчою Комісією проведено перевірку наявності умов для проведення передбачених законодавством України видів контролю та можливості відкриття пункту контролю через державний кордон на території залізничної станції Львів.



Основною метою відкриття пункту контролю є нормативне врегулювання організації та здійснення на постійній основі прикордонного, митного та заходів офіційного контролю в електропоїздах «Інтерсіті+» під час їх руху між станціями Львів і Мостиська-2 та у зворотному напрямку.



Передбачається, що він буде класифікуватися як міжнародний, пасажирський, з постійним режимом функціонування та цілодобовим часом роботи.



За результатами комісійного обстеження станції Львів встановлено, що керівництвом регіональної філії «Львівська залізниця» та філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» створено належні умови для проведення на постійній основі контролю в електропоїздах «Інтерсіті+» під час їх руху між станціями Львів і Мостиська-2 та у зворотному напрямку.



Наразі Комісія буде клопотати перед Кабінетом Міністрів України про відкриття на території вокзалу станції Львів пункту контролю через державний кордон для залізничного сполучення «Львів-пасажирський».







