Директора ЛКП на Львівщині судять через зловживання ним службовим становищем Суспільство | 12-09-2019, 10:36 0 69



За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно одного із колишніх директорів Львівського комунального підприємства, який підозрювався у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе з використанням службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовець у період з 2014 до 2016 років давав вказівки головному бухгалтеру підприємства, щоб той нараховував йому премії.

Так, без належних на те підстав, чоловіку безпідставно нарахували та виплатили понад 76 тис грн.

29.08.2019 обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Жовківського районного суду для розгляду по суті.





Пресслужба прокуратури Львівської області