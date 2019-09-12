Українець у 48 разів перевищив неоподатковану норму ввезення пива Суспільство | 12-09-2019, 13:23 0 69



Сьогодні, 12 вересня 2019 року, в зону митного контролю митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС заїхав мікроавтобус «Mercedes Sprinter» з українською реєстрацією. Керував транспортним засобом громадянин України, який слідував у приватних справах з Чехії в Україну.

Формою проходження митного контролю українець обрав «зелений коридор». Своїми діями громадянин заявив, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.

В ході митного контролю працівники митниці виявили 245 літрів пива торгівельної марки "Gambrinus", зокрема 185 літрів у бляшаних банках та 60 літрів у металевих бочках. Пиво знаходилось в багажному відсіку автомобіля.

Наразі складено протокол про порушення митних правил передбачене статтею 471 Митного кодексу України та до рішення суду вилучено 240 літрів пива.

Нагадуємо, що громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування на одну особу 5 літрів пива.

Закарпатська митниця ДФС

