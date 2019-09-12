Підсумки роботи по лісозаготівлі за 8 місяців 2019 року. Суспільство | 12-09-2019, 13:26 0 68



Ліси України є одним із найважливіших сировинних ресурсів держави, що забезпечую динамічний розвиток деревообробної промисловості, будівництва та потреби населення.



За вісім місяців 2019 року державними лісогосподарськими підприємствами області заготовлено від всіх видів рубок 558,4 тис. кбм. деревини, в. т. ч. від рубок головного користування 317,6 тис. кбм.

Із загального обсягу заготівлі на внутрішній ринок поставлено 440,2 тис кбм. деревини, що на 38,3 тис. кбм. менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року і обумовлено зниженням попиту на лісопрдукцію, про що свідчать останні біржові торги.





Відділ лісових ресурсів, машин

та технологій Львівського ОУЛМГ



