Надходження від сплати податку на нерухомість з фізичних осіб на Львівщині вже перевищили надходження за 2018 рік Суспільство | 12-09-2019, 13:28 0 70



В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що станом на 10.09.2019 до місцевих бюджетів Львівської області надійшло 75,7 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі ‒ податок) від фізичних осіб, що на 2,5 млн. грн. більше, ніж в цілому за 2018 рік.

Однак слід зазначити, що платникам податків, які володіють нежитловою нерухомістю та на сьогодні не отримали повідомлення - рішення про сплату податку, з урахуванням вимог ст. 266 Податкового кодексу України необхідно звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо: об’єктів нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, розміру загальної площі об’єктів нежитлової нерухомості, розміру ставки податку, нарахованої суми податку.

В територіальних податкових органах Головного управління ДПС у Львівській області працюють центри обслуговування платників податків, зокрема у м. Львові за адресою вул. Стрийська, 35 (вікна № 2-8), де можна отримати консультацію щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб.

Платникам податку на нерухоме майно необхідно звернути увагу, що повідомлення - рішення про сплату податку надсилається за останньою податковою адресою, яка була зазначена при одержанні ідентифікаційного коду (реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП). Відповідно при зміні адреси проживання необхідно повідомляти податкові органи шляхом подання заяви 5-ДР (вимоги ст.70 Податкового кодексу України).



