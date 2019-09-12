Вже вдруге закарпатські митники вчилися профайлінгу Суспільство | 12-09-2019, 15:20 0 48



Протягом 9-11 вересня працівники Закарпатської митниці ДФС навчалися виявляти громадян підвищеного ризику. У тренінгу взяло участь 15 співробітників Закарпатської митниці ДФС.

Митники протягом 22 навчальних годин формували та удосконалювали навики і вміння цілеспрямованої спостережливості для ефективного виконання своїх професійних обов’язків, а також забезпечення особистої безпеки.

Особливістю тренінгу стали практичні заняття у пункті пропуску. Митники мали змогу у реальних умовах здійснення митного контролю продемонструвати отримані практичні навички спостереження. Обидві групи, на підставі аналізу емоційного стану громадян, виявили потенційних правопорушників, а відтак впоралися із завданням, яке їм було поставлено.

Другий раз поспіль проводив тренінг Олександр Гримак – фахівець з профайлінгу, в тому числі з питань транскордонних проблем з виявлення потенційних терористів (ОБСЄ); боротьби з тероризмом і національної безпеки кордонів (Державний департамент США).

Варто зазначити, що в Закарпатській митниці ДФС ведеться системна робота задля підвищення кваліфікації співробітників відомства у напрямку боротьби з контрабандою та незаконним переміщенням, зокрема, підакцизних товарів. Тільки у цьому році, в травні, спеціалісти «Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS)», яка фінансується Державним Департаментом США, навчали митників та прикордонників зі всієї України ефективній протидії контрабандній діяльності у комерційному автомобільному транспорті. Водночас схожий тренінг з профайлінгу проходив наприкінці липня поточного року.

Закарпатська митниця ДФС

