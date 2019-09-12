ДВОЄ ГРОМАДЯН ТАДЖИКИСТАНУ НАМАГАЛИСЯ НЕЗАКОННО ПОТРАПИТИ ДО ПОЛЬЩІ Суспільство | 12-09-2019, 15:39 0 37



Військовослужбовці Львівського загону затримали іноземців, які мали намір потрапити до країн ЄС у незаконний спосіб

Інформацію про появу незнайомців біля українсько-польського кордону повідомив прикордонникам відділення інспекторів «Рава - Руська» місцевий мешканець. Невдовзі група незнайомців була затримана. Ними виявилися двоє чоловіків не слов’янської зовнішності. Затримані повідомили прикордонникам, що є громадянами Таджикистану.

Іноземці доставлені до прикордонного підрозділу для проведення фільтраційно-перевірочних заходів та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».



Пресслужба Львівського прикордонного загону



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