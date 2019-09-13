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До уваги ФОП платників єдиного податку

Суспільство | 12-09-2019, 16:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 113 113    

Фахівці органів ДПС роз’яснюють, за яких умов ФОП платник ЄП може самостійно (добровільно) перейти на сплату ЄП, встановленого для інших груп.
За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених ПКУ для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.
При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому Податковим кодексом України (далі – ПКУ), у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку.
Довідково. Зазначена норма визначена п.п. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 ПКУ.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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