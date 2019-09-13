ООС: бойовики стріляли з мінометів калібру 120 мм та 82 мм Суспільство | 13-09-2019, 08:47 0 58 Збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.





Джерело: зведення ООС.



Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил.



"За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил загинув", - повідомляє штаб.



Від початку поточної доби збройні формування російські найманці 2 рази порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".