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ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ УКРАЇНЦЯ, ЯКИЙ НАМАГАВСЯ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН НА ВИКРАДЕНІЙ АВТІВЦІ
|Суспільство | 13-09-2019, 13:12
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Викрадений автомобіль виявили учора прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті.
Під час проведення заходів прикордонного контролю в пункті пропуску "Вилок", на одну з автівок відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. У ході перевірки, прикордонники з'ясували, що автомобіль марки "Ауді Q5", яким керував громадянин України, у червні 2016 року був викрадений на території Швеції.
По даному факту поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Києві. Водія та автомобіль передано співробітникам Нацполіції.
Прес - служба Мукачівського прикордонного загону
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