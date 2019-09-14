ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ УКРАЇНЦЯ, ЯКИЙ НАМАГАВСЯ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН НА ВИКРАДЕНІЙ АВТІВЦІ Суспільство | 13-09-2019, 13:12 0 97



Викрадений автомобіль виявили учора прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті.

Під час проведення заходів прикордонного контролю в пункті пропуску "Вилок", на одну з автівок відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. У ході перевірки, прикордонники з'ясували, що автомобіль марки "Ауді Q5", яким керував громадянин України, у червні 2016 року був викрадений на території Швеції.

По даному факту поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Києві. Водія та автомобіль передано співробітникам Нацполіції.



Прес - служба Мукачівського прикордонного загону

