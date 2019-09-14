Лісівники Львівщини для лісу, для людей Суспільство | 13-09-2019, 13:16 0 103



Праця лісівників спрямована на вирощування лісів майбутнього, а ліс як відомо починається з насінини. Для заготівлі якісного насіння, якого лісівники Львівщини щорічно заготовляють біля 40 тон, на підприємствах Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства функціонують 25 клонових та 60 родинних плантацій.

Лісонасіннєва сировина потребує якісної переробки. Для цього на Львівщині працює лісонасіннєвий цех по переробці та зберіганні насіння, який щороку переробляє від 50 до 150 тон шишки хвойних порід (сосна, ялиця, ялина, модрина).

На завершенні роботи по створенні унікального в Україні сучасного розсадницького комплексу із вирощування сіянців із закритою кореневою системою у державному підприємстві «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр.

Весною цього року в лісових розсадниках посіяно насіння на площі майже 17 га, з них хвойних – 4,0 га та 13,0 га листяних і чагарникових порід.

Закладено шкілки деревних та чагарникових порід на площі понад 4,8 га, де висаджено більше 211 тис. шт. саджанців основних деревних та чагарникових порід. Також було закладено плантації новорічних ялинок на площі 0,7 га.

Станом на 01.09.2019 року державними лісогосподарськими підприємствами Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства проведено лісовідновлення на площі 1745 га, з них 954га – садіння лісових культур та 791га - природне відновлення лісу.

Догляди за лісовими культурами проведено на площі понад 7тис.га.

Завдяки праці лісівників люди милуватимуться прекрасними лісами.







Відділ лісового господарства

Львівського ОУЛМГ

