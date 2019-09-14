Улюблена «контрабанда» мешканців прикордоння: продукти, запчастини і... картриджі для тату Суспільство | 13-09-2019, 13:17 0 104

За останню добу працівники Львівської митниці ДФС вилучили понад тонну товарів, які намагалися ввезти в Україну з порушенням митних правил.

Найчастіше траплялися продукти харчування – понад 600 кг. Серед них: макаронні вироби, сосиски, сир, паштети, солодощі тощо. Також було вилучено майже 400 кг автозапчастин, здебільшого, для легкового автотранспорту (муфти, рульові тяги, бампери). До всього ‒ електронагрівачі, пральні порошки, меблі, з «екзотики» ‒ картриджі з голками для набивання тату.

Майже всі правопорушники ‒ мешканці прикордоння. За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил, передбачених ст. 471 Митного кодексу України. Вартість товарів буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.

