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Улюблена «контрабанда» мешканців прикордоння: продукти, запчастини і... картриджі для тату
|Суспільство | 13-09-2019, 13:17
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За останню добу працівники Львівської митниці ДФС вилучили понад тонну товарів, які намагалися ввезти в Україну з порушенням митних правил.
Найчастіше траплялися продукти харчування – понад 600 кг. Серед них: макаронні вироби, сосиски, сир, паштети, солодощі тощо. Також було вилучено майже 400 кг автозапчастин, здебільшого, для легкового автотранспорту (муфти, рульові тяги, бампери). До всього ‒ електронагрівачі, пральні порошки, меблі, з «екзотики» ‒ картриджі з голками для набивання тату.
Майже всі правопорушники ‒ мешканці прикордоння. За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил, передбачених ст. 471 Митного кодексу України. Вартість товарів буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.
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