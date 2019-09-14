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«Повітряні очі» виявили двох порушників державного кордону
|Суспільство | 13-09-2019, 14:56
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Минулої доби прикордонники за допомогою безпілотників виявили два правопорушення.
Дрон, який моніторив ділянку відділу «Мілове» Луганського загону, допоміг затримати 57-річного громадянина Бангладеш.
Чоловік прямував з боку російського села Тарасово-Міловське та порушив кордон в Україну. Його прикордонники зупинили поблизу н.п. Зоринівка, що неподалік кордону. Із документів у затриманого був тільки дозвіл на працевлаштування, та й то в Об’єднаних Арабських Еміратах. Обставини появи бангладешця на українсько-російському кордоні з’ясовуються. Його подальшу долю визначить суд.
А прикордонники відділення повітряної розвідки відділу «Іванків» за допомогою дрона зафіксували на Київському водосховищі невідомий плавзасіб. В район скерували катери Держприкордонслужби, що несли службу в цій акваторії. Вони й наздогнали човен, який вийшов на воду поза пунктами базування. На його кермувальника – 53-річного киянина – за порушення прикордонного режиму склали адмінпротокол.
Варто зазначити, що Держприкордонслужба України все активніше застосовує безпілотні літальні апарати. Тільки за минулу добу загальний наліт прикордонних безпілотників склав майже 5 годин.
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