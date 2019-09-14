На Львівщині судитимуть чоловіка, який надав правоохоронцям неправомірну вигоду Суспільство | 13-09-2019, 14:58 0 181

За процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури 23 серпня цього року скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного мешканця Перемишлянщини, який підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).



Встановлено, що цьогоріч у серпні вказану особу зупинили патрульні поліцейські для перевірки документів.



Щоб уникнути кримінальної відповідальності чоловік запропонував та надав правоохоронцям понад 2 тис грн хабара. Ті відмовились, натомість – повідомили про цей факт на лінію «102».



Обвинувачений визнав свою вину та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.



Справу скерували до Перемишлянського суду для розгляду по суті.



Довідково: санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.







Пресслужба прокуратури Львівської області



