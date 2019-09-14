Рахунки для сплати податків і зборів відповідно до стандарту IBAN розміщено на субсайті ГУ ДПС у Львівській області Суспільство | 13-09-2019, 17:53 0 131

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що відповідно до пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 „Про запровадження міжнародного номера банківського рахунка (IBAN) в Україні”, яка набрала чинності 05.08.2019, Державною казначейською службою України здійснено заміну діючих рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів відповідно до вимог стандарту IBAN.

Реквізити нових рахунків розміщено на офіційній веб-сторінці Головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області (https://lviv.treasury.gov.ua, рубрика «Реквізити рахунків»).

Також реквізити нових рахунків розміщено на субсайті Головного управління ДПС у Львівській області (http://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki).

Рахунки для сплати податків і зборів, відкриті відповідно до вимог стандарту IBAN, вступають в дію з 01.10.2019 року.

