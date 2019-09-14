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Повернути собі податки, сплачені до бюджету, можливо – скористатись податковою знижкою
|Суспільство | 13-09-2019, 17:56
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На сьогодні діє податкова знижка на навчання, скористатись якою можуть громадяни України, що досягли повноліття та офіційно отримують заробітну плату за навчання. Це дає змогу батькам повернути 18% грошової суми сплаченої за навчання дитини в закладах дошкільної, позашкільної, загальноосвітньої, професійної та вищої освіти.
Детальніше про отримання податкової знижки у сюжеті 21 Каналу за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Tpw-4Dd1b-o.
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