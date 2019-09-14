ЧЕРЕЗ СПРОБУ ПОТАЙ ПРОВЕЗТИ ЧЕРЕЗ КОРДОН НЕЗНАЧНУ ПАРТІЮ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ УКРАЇНЕЦЬ ВТРАТИВ ІНОМАРКУ...

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Суспільство | 13-09-2019, 20:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    


Чергову спробу тютюнової контрабанди виявили сьогодні прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці. В пункті пропуску «Дякове» під час проведення поглибленого огляду автомобіля «Фольксваген Пассат», яким до сусідньої Румунії прямував наш співвітчизник, прикордонники спільно з митниками виявили майже 300 пачок сигарет.
Аби приховати контрабандний тютюн, 26-річний українець запакував ним коробку передач свого авто. Правоохоронці дістали зі сховку 297 пачок сигарет. На правопорушника встановленим порядком складено протокол. А сам чоловік позбувся не тільки контрабандного тютюну, а й транспортного засобу. Сума оцінки вилученого наразі встановлюється.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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