ЧЕРЕЗ СПРОБУ ПОТАЙ ПРОВЕЗТИ ЧЕРЕЗ КОРДОН НЕЗНАЧНУ ПАРТІЮ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ УКРАЇНЕЦЬ ВТРАТИВ ІНОМАРКУ Суспільство | 13-09-2019, 20:45 0 72



Чергову спробу тютюнової контрабанди виявили сьогодні прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці. В пункті пропуску «Дякове» під час проведення поглибленого огляду автомобіля «Фольксваген Пассат», яким до сусідньої Румунії прямував наш співвітчизник, прикордонники спільно з митниками виявили майже 300 пачок сигарет.

Аби приховати контрабандний тютюн, 26-річний українець запакував ним коробку передач свого авто. Правоохоронці дістали зі сховку 297 пачок сигарет. На правопорушника встановленим порядком складено протокол. А сам чоловік позбувся не тільки контрабандного тютюну, а й транспортного засобу. Сума оцінки вилученого наразі встановлюється.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



