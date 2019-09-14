Закарпатські митники через приховані 297 пачок цигарок вилучили «Volkswagen» Суспільство | 13-09-2019, 20:46 0 86

На митному посту «Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС припинено вивезення з України до країн ЄС тютюнових виробів.

Громадянин України планував перетнути кордон з Румунією легковим автомобілем «Volkswagen» з українською реєстрацією.

Заїхавши у зону митного контролю, та обравши «зелений коридор», громадянин повідомив, що не перевозить приховані від митного контролю товари та предмети. Проте, працівники митниці, врахувавши ризики, скерували автомобіль на ділянку для поглибленого огляду. В результаті огляду в спеціально обладнаному тайнику, виявлені тютюнові вироби торгової марки «Rothmans» 128 пачок, з акцизними марками України та 169 пачок «Life» без акцизних марок України. Загальна кількість виявлених пачок цигарок складає 297 штук.

Таким чином, громадянин України скоїв дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом використання засобів, що ускладнюють виявлення тютюнових виробів.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України за протоколом про порушення митних цигарки та автомобіль вилучено.

Закарпатська митниця ДФС



