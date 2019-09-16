Золочівська прокуратура виявила бізнесмена, який самозахопив земельну ділянку Суспільство | 16-09-2019, 12:28 0 74





За процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури 05.09.2019 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 42-річного львів’янина, який вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво).



Встановлено, що підприємець самозахопив землі державної та комунальної власності, загальною площею 0,1665 га.



На цій території чоловік організував склад залишків автотранспортних засобів з метою їх подальшої реалізації.



Зазначимо, що вказане правопорушення виявила Золочівська місцева прокуратура під час перевірки журналу ЄО Миколаївського відділу поліції.



Таким чином з’ясувалось, що правоохоронці фактично приховали злочин.



Як наслідок, керівництву ГУ НП Львівщини скеровано лист з вимогою встановити та притягнути до відповідальності винних осіб.



Відповідно до санкції інкримінованої статті зловмиснику загрожує до 2 років позбавлення волі.







Пресслужба прокуратури Львівської області