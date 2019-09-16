Надходження з податку на додану вартість на Львівщині з початку 2019 року зросли майже на 470 млн. гривень Суспільство | 16-09-2019, 12:32 0 94



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня ‒ серпня 2019 року платниками податку на додану вартість (далі ‒ ПДВ) Львівщини до Державного бюджету України сплачено 3210,1 млн. грн. цього податку. Це на 17,1 відс., або на 469,8 млн. грн. більше порівнюючи з січнем-серпнем 2018 року (2740,3 млн. гривень).

У серпні 2019 року при доведеному індикативному показнику зі збору ПДВ 460,6 млн. грн. його надійшло до державного бюджету на 8,6 відс. більше ‒ 500,5 млн. гривень. Ріст збору з ПДВ у серпні 2019 року (500,5 млн. грн.) порівнюючи з серпнем 2018 року (375 млн. грн.) склав 125,6 млн. грн., або 33,5 відсотка.

У деклараціях з ПДВ, поданих у серпні 2019 року платниками Львівської області, задекларовано до сплати 497,4 млн. грн. ПДВ, що на 80,4 млн. грн., або на 19,3 відс. більше проти липня 2019 року (417 млн. гривень).

Середньомісячні нарахування ПДВ у січні-серпні 2019 року становлять 401,7 млн. грн., що на 64,2 млн.грн., або на 19 відс. більше порівнюючи з січнем-серпнем 2018 року (337,5 млн. гривень).



