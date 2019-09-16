До уваги платників податків! Суспільство | 16-09-2019, 12:33 0 120

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що в адмінбудинку Головного управління ДПС у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35 виникли технічні проблеми з отриманням телекомунікаційних послуг.

Протягом цього тижня з 16.09.2019 по 20.09.2019 будуть проводитись ремонтні роботи щодо налагодження телефонного зв’язку. Про його відновлення буде повідомлено додатково.

Просимо вибачити за тимчасові незручності.

