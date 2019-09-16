До уваги платників податків!

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| Газета №35 (55) / 2014
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|Суспільство | 16-09-2019, 12:33
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Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що в адмінбудинку Головного управління ДПС у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35 виникли технічні проблеми з отриманням телекомунікаційних послуг.
Протягом цього тижня з 16.09.2019 по 20.09.2019 будуть проводитись ремонтні роботи щодо налагодження телефонного зв’язку. Про його відновлення буде повідомлено додатково.
Просимо вибачити за тимчасові незручності.
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