ПРЕС-ЦЕНТР «RAPID TRIDENT-2019» ПОВІДОМЛЯЄ: Суспільство | 16-09-2019, 12:36 0 77



У понеділок 16 вересня, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львівській області відбулась офіційна церемонія відкриття українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ Rapid Trident-2019 («Стрімкий тризуб-2019»).

Співкерівниками навчання призначені від української сторони – заступник командувача – начальник управління підготовки оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗС України полковник Олександр Жакун, від Збройних сил США – полковник Тімоті Клівленд.

– Навчання рівня бригади є наймасштабнішим в Україні. Це показник спільних можливостей сумісності між арміями України, США, країнами-членами та партнерами НАТО. У цей непростий для нашої країни час Ваша підтримка є вкрай важливою для всіх українців. Досвід наших іноземних колег є надзвичайно цінним для ЗС України. Водночас, я маю надію, що й наші партнери з інших країн зможуть перейняти досвід воїнів Українського війська, отриманий нами під час захисту своєї Батьківщини на сході України. Адже мета у нас одна – захищати, обороняти та створювати мир, – зазначив полковник Олександр Жакун.

І дійсно, цього року до проведення навчання залучена безпрецедентна кількість військовослужбовців – понад 3,5 тисяч осіб з 14 країн світу. Окрім України та США, до навчань залучені військовослужбовці з Канади, Болгарії, Грузії, Італії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Туреччини та Великої Британії. Найбільші іноземні контингенти – від армій США та Канади. Загалом близько 500 осіб.

Україна (понад три тисячі осіб) представлена військовослужбовцями однієї з гірсько-штурмових бригад Сухопутних військ ЗСУ, військовослужбовцями ЛИТПОЛУКРБРИГ, оперативною групою цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, підрозділами РХБ захисту та оперативного забезпечення, батальйонно-тактичною групою МВС до якої увійшли військовослужбовці НГУ, Держприкордонслужби, Нацполіції, ДСНС, УДОУ, та ВСП ЗСУ.

Переважна більшість українських військовослужбовців мають досвід участі у бойових діях в зоні АТО/ООС на території Донецької та Луганської областей. Крім того, до командно-штабної фази навчання залучаються українські армійці зі складу багатонаціональної литовсько-польсько-української бригади, яка була створена у 2014 році.

Командно-штабна фаза проводиться за допомогою систем імітаційного моделювання, тобто потужних комп’ютерів та унікального програмного забезпечення, які дозволяють моделювати дії своїх підрозділів та умовного противника у єдиному віртуальному просторі в режимі реального часу. Для проведення навчання залучено понад шість сотень одиниць автомобільної техніки та бойових броньованих машин різного класу. А також чотири гелікоптери Мі-8 бригади армійської авіації, які виконуватимуть у рамках навчання широкий спектр завдань: від медичної евакуації, до висадки десанту. Передбачається виконання вправ бойових стрільб. Крім того, для підвищення реалістичності маневрів у рамках проведення польової фази застосовуватимуться сучасні системи імітації бойової стрільби MILES.

Метою «Репід Трайдент-2019» є підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами та штабами Збройних Сил України, США, інших держав-членів та партнерів НАТО.

Цьогорічне навчання проходитиме також з урахуванням діяльності Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки - «Україна» (JMTG-U), спрямованої на підготовку українських військовослужбовців різних військових спеціальностей за стандартами НАТО із залученням іноземних інструкторів зі США, Канади, Великої Британії, Литви, Естонії та Польщі. Навчання передбачає проведення командно-штабної та польової фаз, під час яких керівний склад та офіцери штабу багатонаціональних підрозділів ланки «батальйон-бригада» тренуватимуться у спільному плануванні та проведенні операцій. Особовий склад підрозділів відпрацьовуватиме тактичні елементи, спрямовані на виконання завдань за призначенням з урахуванням досвіду протистояння гібридним формам збройної агресії.

Крім того, у рамках навчання відбуватиметься проведення оцінки НАТО 1-го рівня двох українських підрозділів: роти РХБ-захисту та роти оперативного забезпечення на предмет взаємосумісності та відповідності стандартам Північноатлантичного альянсу. Відбудеться у ході проведення «Репід Трайдент-2019» і спеціальний вишкіл для фахівців «СІМІС» – цивільно-військового співробітництва. Порівняно нової структури у Збройних Силах України, яка активно розвивається і має активне застосування під час бойових дій.

«Репід Трайдент - 2019» триватиме два тижні на різних ділянках полігону.

