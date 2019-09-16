Працівники Львівської митниці виявили 36 кг червоної ікри Суспільство | 16-09-2019, 12:39 0 82

У пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині –Медика»» під час митного контролю транспортного засобу «Mercedes-Benz» працівники митниці виявили факт незаконного переміщення ікри. Її намагався ввезти до України 34- річний мешканець Чернівецької обл. Громадянин для перетину кордону обрав смугу руху «зелений коридор». Однак під час митного огляду в салоні автомобіля митники знайшли 72 банки з лососевою ікрою, у яких містилось 36 кг делікатесу та 172 шт. автозапчастин різного найменування.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 471 Митного кодексу України. Товари вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.

