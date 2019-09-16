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Голова Миколаївської районної ради ознайомився з роботою Красівського лісництва

Суспільство | 16-09-2019, 13:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 105 105    



Голова Миколаївської районної ради Львівської області Зубрицький Тарас Богданович, напередодні професійного свята Дня працівника лісового господарства, відвідав ліси Красівського лісництва ДП «Львівський лісгосп» та зустрівся з лісівниками. Зустріч відбувалася за участі журналістів районної телерадіокомпанії «Миколаїв-Львівський».
При відвідуванні лісу основну увагу було приділено ділянкам вибіркових рубок 2019 року, на яких за участі представників районної ради було проведено часткове лісовідновлення. Лісничий Красівського лісництва Ткачук Юрій Петрович, продемонстрував присутнім результати спільної лісівничої праці, що стосується належного лісовідновлення та якості приживлення культивованих деревець. Доповів про причини призначення рубок, лісівничу, екологічну та економічну доцільність, охарактеризував досягнуті результати омолодження насаджень і покращення їх біорізноманіття.
Відвідувачі лісу змогли побачити результат своєї весняної праці, коли Вони у рамках акції «Майбутнє лісу у твоїх руках», висаджували саджанці дуба, ялиці, бука та дугласії. Побачені результати, у порівнянні з похмурим ранньо-весняним лісом, без листя, сонця та зеленого кольру приємно вразили. Природне поновлення бука суцільно вкрило ділянки навколо великих свіжих пнів, висаджені весною деревця окрім високої приживлюваності показали подекуди 15 – 20 см приросту.
Безперервне ведення лісового господарства, збереження та омолодження лісів, це і є тим завданнями і обов’язками лісівників, які вони радо виконують. Зважаючи на тривалість росту дерев, результати відновлення лісу можна оцінити через 50 – 100 років, лісівники працюють для того щоб майбутні покоління бачили такий же ліс як і вони, та змогли користуватися всіма благами, який він дає людям.
Підсумовуючи, представники районної влади констатували, що Лісівники – дбайливі господарі в лісі, котрі повинні вміло управляти довіреним їм природнім ресурсом та забезпечувати потреби суспільства у продукції лісівництва. А також висловили сподівання на тривалу співпрацю та приємні моменти зустрічей на теренах Красівського лісництва.
 
За інформацією 
ДП «Львівський лісгосп»
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