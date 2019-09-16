УЧАСНИКІВ МІЖНАРОЖНОГО НАВЧАННЯ «РЕПІД ТРАЙДЕНТ - 2019» ОЗНАЙОМИЛИ ІЗ ЗАХОДАМИ БЕЗПЕКИ Суспільство | 16-09-2019, 15:35 0 64

У понеділок, 16 вересня, на території військового містечка «Центральне» Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, із учасниками навчання «РепідТрайдент – 2019» відбулися заняття із дотримання заходів безпекиКерівники на навчальних місцях проінструктували військовослужбовців з чотирнадцяти країн світу. Зокрема, іноземним колегам продемонстрували українську військову техніку та озброєння, а також нагадали, як швидко та правильно надавати першу медичну допомогу потерпілим. Крім того учасників навчання ознайомили з правилами користування вибуховими речовинами та пристроями.— Упродовж двох тижнів усі військовослужбовці матимуть справу з вибуховими пакетами, запалами, мінами та іншою імітаційною вибухівкою, - повідомив представник заступник начальника навчального центру «Партнерство заради миру» підполковник Ігор Зенін. – Саме тому армійці повинні знати, як діяти під час підривних робіт, на якій безпечній відстані знаходитися від проведення розмінування, які сигнали подавати тощо. Повинні знати, як надавати домедичну допомогу та діяти у екстрених випадках, коли є загроза життю військовослужбовця. Крім того, потрібно знати заходи пожежної безпеки та правила поводження зі зброєю та спорядженням.Загалом, під час проведення навчань використовуватиметься майже понад 2000 одиниць зброї та понад 600 військових автомобілів та бойових машин. Також було проведено інструктаж особового складу щодо умов використання систем імітації тактичних дій MILES. Доведено вимоги техніки безпеки, під час виконання практичних стрільб зі стрілецької зброї.Слід відзначити, що медичне забезпечення навчань відповідає високим міжнародним стандартам. Для того, щоб створити максимально сприятливі умови для збереження життя та здоров’я учасників навчання, на базі медичного пункту Центрального містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного постійно чергуватиме бригада лікарів, реанімобіль та вертоліт Мі-8 армійської авіації призначений для екстреної медичної евакуації.



Володимир Скоростецький, Тарас Грень.

