Закарпатські митники вилучили нідерландську каву та італійське вино Суспільство | 16-09-2019, 16:27 0 61

Громадянин Румунії та громадянин України перетинали митний кордон на митному посту «Ужгород» та «Тиса» Закарпатської митниці ДФС. І українець, і румун заїхали на митний пост «червоним коридором» на однакових марках мікроавтобусів – «Mercedes-Benz Sprinter».

Громадяни заповнили митні декларації, в яких вказали свої паспортні дані, дані про транспортні засоби та наявність у них багажу з особистими речами.

При усному опитуванні і наш співвітчизник, і іноземець підтвердили відомості, вказані ними у митних деклараціях, та заперечили наявність будь-яких інших товарів, в тому числі таких, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено.

В ході митного контролю транспортного засобу та речей громадянина України окрім п’ятнадцяти сумок з його особистими речами, у вантажному відсіку мікроавтобуса митники виявили не вказані в митній декларації та не заявлені при усному опитуванні 14,4 кг кави торговельної марки «JACOBS», країна виробництва – Нідерланди.

Водночас у ході митного контролю мікроавтобуса та речей громадянина Румунії, окрім однієї дорожньої сумки з особистими речами, митники виявили не вказані в митній декларації та не заявлені при усному опитуванні червоне ігристе вино «Lambrusco Emilia», країна виробництва – Італія.

Вартість кави та вина потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта.

Виявлена сільськогосподарська продукція відноситься до першої – двадцять четвертої групи УКТ ЗЕД.

У відповідності до ч.1 ст. 378 Митного кодексу України пропуск на митну територію України товарів, що класифікуються в 1 – 24 групах УКТ ЗЕД та ввозяться громадянами для вільного обігу, в будь-яких обсягах не дозволяється.

Згідно ч. 2 п.3 378 статті МКУ обмеження не поширюється на харчові продукти для власного споживання на суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Згідно ч.2 п.1 378 статті МКУ обмеження не поширюється на алкогольні та тютюнові вироби, що ввозяться громадянами в кількостях та у способи, зазначені у частині другій статті 376 МК України.

Враховуючи вимоги ч.2 п. 2 ст. 376 МК України громадяни, які досягли 18-річого віку, можуть ввозити на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування 2 літра вина.

Таким чином, і громадянин України, і громадянин Румунії не заявили за встановленою формою точних та достовірних відомостей про переміщувані ними через митний кордон України товари, які обмежені до ввезення та в даній кількості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню.

Зазначені дії громадян мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.

Наразі складено протоколи про порушення митних правил, 14,4 кг кави вилучено, 2 пляшки вина пропущено громадянину Румунії через митний кордон України, а 27 літрів вилучено.

Закарпатська митниця ДФС

