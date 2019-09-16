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| Газета №35 (55) / 2014
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Нова Facebook сторінка ДПС у Закарпатській області розпочинає свою роботу!
|Суспільство | 16-09-2019, 17:08
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Тут ви зможете отримати всю інформацію з податкових питань, яка раніше висвітлювалась на сторінці ДФС у Закарпатській області.
Крім того, за адресою https://zak.tax.gov.ua запрацював офіційний веб-портал «Територіальні органи ДПС у Закарпатській області», на якому збережено весь функціонал порталу «Територіальні органи ДФС у Закарпатській області», до якого звикли користувачі.
Читайте новини на сайті «Територіальні органи ДПС у Закарпатській області», підписуйтесь на нову сторінку у Фейсбук та будьте в курсі всіх податкових новин Закарпаття.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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