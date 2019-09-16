Нова Facebook сторінка ДПС у Закарпатській області розпочинає свою роботу! Суспільство | 16-09-2019, 17:08 0 58

Тут ви зможете отримати всю інформацію з податкових питань, яка раніше висвітлювалась на сторінці ДФС у Закарпатській області.

Крім того, за адресою https://zak.tax.gov.ua запрацював офіційний веб-портал «Територіальні органи ДПС у Закарпатській області», на якому збережено весь функціонал порталу «Територіальні органи ДФС у Закарпатській області», до якого звикли користувачі.

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Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

