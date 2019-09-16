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Закарпатські митники вилучили «Jeep Commander»
|Суспільство | 16-09-2019, 18:16
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На митному посту «Ужгород» працівники Закарпатської митниці ДФС припинили ввезення в Україну «Jeep Commander» з неправдивими документами.
В’їжджаючи в Україну, як підставу для переміщення автомобіля в митному режимі «імпорт» громадянин України подав документи, в яких зазначалось, що вартість транспортного засобу – 6800 євро.
В ході проведення митного контролю у працівників митниці виникли сумніви щодо вартості транспортного засобу.
В ході проведення митного огляду автомобіля та речей громадянина, у передній панелі скриньки для рукавичок митники виявили рахунок-фактуру, відповідно до якого вартість транспортного засобу 10 400 євро.
Таким чином громадянин подав працівникам митниці документи, що містять неправдиві дані, а саме щодо вартості транспортного засобу. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Наразі безпосередній предмет порушення митних правил – автомобіль, вартістю понад 285 тис. грн вилучено до рішення суду.
Закарпатська митниця ДФС
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