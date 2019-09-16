Закарпатські митники вилучили «Jeep Commander» Суспільство | 16-09-2019, 18:16 0 54

На митному посту «Ужгород» працівники Закарпатської митниці ДФС припинили ввезення в Україну «Jeep Commander» з неправдивими документами.

В’їжджаючи в Україну, як підставу для переміщення автомобіля в митному режимі «імпорт» громадянин України подав документи, в яких зазначалось, що вартість транспортного засобу – 6800 євро.

В ході проведення митного контролю у працівників митниці виникли сумніви щодо вартості транспортного засобу.

В ході проведення митного огляду автомобіля та речей громадянина, у передній панелі скриньки для рукавичок митники виявили рахунок-фактуру, відповідно до якого вартість транспортного засобу 10 400 євро.

Таким чином громадянин подав працівникам митниці документи, що містять неправдиві дані, а саме щодо вартості транспортного засобу. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі безпосередній предмет порушення митних правил – автомобіль, вартістю понад 285 тис. грн вилучено до рішення суду.

Закарпатська митниця ДФС

