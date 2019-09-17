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Держприкордонслужба та партнери з США домовились продовжувати та розширювати співпрацю
|Суспільство | 17-09-2019, 12:45
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Делегація прикордонної служби на чолі з Головою відомства Сергієм Дейнеком перебуває з робочим візитом у США. Учора у Вашингтоні делегація зустрічалась із представниками Програм EXBS, INL та заступником Комісара Прикордонно-митної служби США Робертом Перезом.
Американські партнери надають українським прикордонникам широку підтримку з тренування та оснащення спецпідрозділів, розвитку безпілотної авіації, добору та підготовки персоналу, підтримання доброчесності та боротьби з корупцією і інших питань.
Голова Держприкордонслужби подякував партнерам за підтримку.
«Особливо вона відчутна в умовах російської гібридної агресії проти нашої держави», - зазначив Сергій Дейнеко.
Очільник прикордонного відомства поінформував колег про ситуацію на українських рубежах, а також на лінії розмежування в районі проведення Операції об’єднаних сил та на адмінмежі з окупованим Кримом.
«Прикордонне відомство є надійним форпостом безпеки на східному кордоні Європи. Ми маємо чітке бачення подальших кроків, продовжуємо розвиватися та залишаємося надійним партнером на міжнародній арені», – відмітив Сергій Дейнеко у ході спілкування. На що представники американської сторони запевненили в подальшій підтримці територіальної цілісності та незалежності України, а також започаткованих ініціатив з реформування прикордонного відомства.
Під час зустрічі сторони домовилися не лише продовжувати співпрацю, але й обговорили подальші кроки в питаннях розвитку Морської охорони і навчальних закладів Держприкордонслужби.
Окрім представників Адміністрації Держприкордонслужби у склад делегації увійшла група молодих офіцерів, які безпосередньо організовують та здійснюють охорону кордону України з Росією.
«Вони особисто ознайомляться з досвідом Сполучених Штатів з охорони кордонів і зможуть перейняти найкращі, вже діючі напрацювання. Після повернення до підрозділів все це ними буде впроваджуватися на практиці», - зазначив полковник Дейнеко.
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