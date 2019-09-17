Держприкордонслужба та партнери з США домовились продовжувати та розширювати співпрацю Суспільство | 17-09-2019, 12:45 0 105





Делегація прикордонної служби на чолі з Головою відомства Сергієм Дейнеком перебуває з робочим візитом у США. Учора у Вашингтоні делегація зустрічалась із представниками Програм EXBS, INL та заступником Комісара Прикордонно-митної служби США Робертом Перезом.



Американські партнери надають українським прикордонникам широку підтримку з тренування та оснащення спецпідрозділів, розвитку безпілотної авіації, добору та підготовки персоналу, підтримання доброчесності та боротьби з корупцією і інших питань.



Голова Держприкордонслужби подякував партнерам за підтримку.



«Особливо вона відчутна в умовах російської гібридної агресії проти нашої держави», - зазначив Сергій Дейнеко.



Очільник прикордонного відомства поінформував колег про ситуацію на українських рубежах, а також на лінії розмежування в районі проведення Операції об’єднаних сил та на адмінмежі з окупованим Кримом.



«Прикордонне відомство є надійним форпостом безпеки на східному кордоні Європи. Ми маємо чітке бачення подальших кроків, продовжуємо розвиватися та залишаємося надійним партнером на міжнародній арені», – відмітив Сергій Дейнеко у ході спілкування. На що представники американської сторони запевненили в подальшій підтримці територіальної цілісності та незалежності України, а також започаткованих ініціатив з реформування прикордонного відомства.



Під час зустрічі сторони домовилися не лише продовжувати співпрацю, але й обговорили подальші кроки в питаннях розвитку Морської охорони і навчальних закладів Держприкордонслужби.



Окрім представників Адміністрації Держприкордонслужби у склад делегації увійшла група молодих офіцерів, які безпосередньо організовують та здійснюють охорону кордону України з Росією.



«Вони особисто ознайомляться з досвідом Сполучених Штатів з охорони кордонів і зможуть перейняти найкращі, вже діючі напрацювання. Після повернення до підрозділів все це ними буде впроваджуватися на практиці», - зазначив полковник Дейнеко.



