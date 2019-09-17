На Закарпатті податок на доходи фізичних осіб сприяє розвитку місцевих бюджетів Суспільство | 17-09-2019, 12:51 0 70

У січні-серпні 2019 року суб’єкти господарювання Закарпатської області сплатили 2 млрд 477,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на 435,7 млн грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року. З усієї суми надходжень до державного бюджету платники спрямували 694,3 млн грн цього платежу. Місцеві скарбниці поповнились на 2 млрд 083 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Варто мати на увазі, що платниками цього податку є як фізичні особи-резиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, і іноземні доходи, так і фізособи-нерезиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, а також податкові агенти.

Цей платіж є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць в Закарпатті. При цьому, основну частину в надходженнях цього платежу займає оподаткування заробітної плати та інших доходів громадян. Тому протидія тіньовим процесам на ринку праці – одне із пріоритетних завдань ДПС в області. Серед вжитих заходів – роз’яснювальна та контрольно-перевірочна робота, застосована до суб'єктів господарювання, де існують ризики виплати нелегальної зарплати та мінімізації сплати податкових платежів.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області



