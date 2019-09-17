НАТО – Україна: новий рівень військового співробітництва Суспільство | 17-09-2019, 12:57 0 69



Умовним в цих навчаннях був лише ворог. Все інше – бойове!

Вперше за всю історію військового партнерства Збройних Сил України та США, на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулось спільне навчання з бойовою стрільбою, та маневром артилерійським вогнем об’єднаного українсько-американського підрозділу.

За словами командира батальйону підполковника збройних сил США Майкла Старза, ці навчання є серйозним проривом у стосунках між НАТО і Україною. Адже вони яскраво демонструють взаємосумісність військових підрозділів наших країн. За задумом навчань країна-агресор підступно вдерлась на територію України. Зайнявши певну територію, «умовно зелені чоловічки» організували ділянку оборони. Завданням україно-американського підрозділу було вибити ворога з позицій та знищити його командний пункт. В навчаннях з бойовою стрільбою брали участь штатний механізований взвод одного з підрозділів МЦМБ та штатний піхотний взвод Збройних Сил США. Корегування та маневр вогнем артилерії здійснювали спільно воїни 10 гірсько-штурмової бригади та США. Примітно, що всі бойові дії підрозділи проводили з застосуванням лише штатної техніки : українці – БМП-1, американці багатоцільових автомобілей HMMWV. Командував об’єднаними взводами, та операцією американський офіцер – командир роти. Відповідно до визначених завдань командир ставив завдання українським чи американським військовим. Злагодженість дій просто вражала. Потрібно зазначити, що два взводи збройних сил різних країн об’єднані спільним керування уміло змогли прикритись вогнем артилерії, використати свою штатну зброю, організувати вогневе прикриття дій один одного. Також підрозділи показали повну керованість та сумісність засобів зв’язку.

Все це яскраво свідчить про той високий рівень на який піднялись українські військові. Тепер їх вишкіл потрібно рівняти не по старим російсько-радянським стандартам, а по прогресивним бойовим нормативам розвинутих країн світу. Та готовність Збройних Сил України стати повноправним членом північно-атлантичного альянсу.

Об’єднана прес-група навчання «Rapid Trident-2019»Володимир Скоростецький, Тарас Грень

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