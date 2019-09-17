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До державного та місцевих бюджетів надходження рентної плати на Львівщині зросли на 207,6 млн гривень
|Суспільство | 17-09-2019, 12:59
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В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-серпня 2019 року до державного та місцевих бюджетів від платників податків Львівщини надійшло 1373 млн. грн. рентної плати, що на 207,6 млн. грн., або на 17,8 відс. більше проти цього ж періоду 2018 року (за вісім місяців 2018 року – 1165,4 млн. гривень).
Так, за цей період надходження по рентній платі за користування надрами склали 1301,6 млн. грн., що на 213,2 млн. грн., або на 19,6 відс. більше порівнюючи з минулорічними. У 2018 році за вісім місяців надійшло 1088,4 млн. гривень.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за січень-серпень 2019 року надійшло до державного та місцевих бюджетів 52,7 млн. гривень.
Крім цього, у січні-серпні 2019 року надійшло 18 млн. грн. рентної плати за спеціальне використання води.
Також до державного бюджету з початку року надійшло 0,67 млн. грн. рентної плати за користування радіочастотним ресурсом.
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