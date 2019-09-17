Знахабнілий браконьєр Суспільство | 17-09-2019, 13:04 0 65

Сезон полювання в мисливських угіддях Перемишлянщини, на даний час, відкритий лишень на пернатих.

Враховуючи те, що в календарі вже осінь, а на полях залишилось зібрати ще чимало урожаю, єгерська служба та державна лісова охорона ДП "Бібрський лісгосп" особливу увагу приділяє охороні мисливських угідь від браконьєрів. Вжиті заходи принесли певні результати.

Так, в ніч з 11 на 12 вересня 2019 року, рейдовою групою лісгоспу, проводився черговий рейд мисливськими угіддями державного резервного фонду.

Почувши два постріли в польових угіддях в околицях с.Лани, районним мисливствознавцем, за допомогою приладу нічного бачення, було виявлено місце, де були зроблені постріли. Оперативно зреагувавши на цей факт, на польовій дорозі серед поля, виявлено громадянина П., жителя с.Лани, який їхав на тракторі.

За кілька метрів від трактора виявлено гладкоствольну рушницю з двома вистріляними гільзами, які браконьєр не встиг знищити та незаконно впольованого зайця-русака.

Виявивши рушницю та зайця-русака, було прийнято рішення про виклик працівників поліції.

Працівники поліції, вилучила гладкоствольну мисливську рушницю, як засіб незаконного полювання, та незаконно добутого зайця-русака для подальшого скерування його на лабораторну експертизу.

В ході проведення розслідування районним мисливствознавцем лісгоспу, вину браконьєра було доведено та складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 85 ч.2 КУпАП, на громадянина П., який незаконно добув зайця-русака, за що йому прийдеться заплатити штраф, суму якого визначить суд, та збитки в розмірі 8 тис. грн.

ДП «Бібрський лісгосп», дякує всім за плідну працю у боротьбі з браконьєрством.

