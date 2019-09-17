Недобросовісного лісника судитимуть на Львівщині за привласнення ввіреного йому майна Суспільство | 17-09-2019, 13:50 0 72

За процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури, 12 вересня цього року до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Турківського району, який підозрювався у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 (привласнення особою чужого майна, що перебувало в його віданні).



Встановлено, що лісник лісогосподарського підприємства незаконно здійснив вивіз дров паливних загальною кубомасою 4,15 м3, що перебували під його охороною.



Загальна вартість дерев хвойних порід становила понад 2 тис грн.



Зазначимо, що під час досудового слідства, з метою відшкодування заподіяної злочином шкоди, прокурором пред’явлено позов в інтересах держави щодо стягнення з правопорушника вказаної суми.



За вчинене обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.







Пресслужба прокуратури Львівської області