На Львівщині затримали іноземця-крадія, якого розшукували у Чехії Суспільство | 17-09-2019, 13:51 0 69





Цьогоріч, 9 вересня, в пункті пропуску «Шегині», під час здійснення прикордонного контролю, в порядку ст.ст.208, 582 КПК України, затримано 33-річного громадянина Чеської Республіки, який перебував у базі даних Інтерполу.



З’ясувалось, що чоловіка розшукують за вчинений ним злочин, передбачений ст.205 КК Чеської Республіки – крадіжка.



Під час розгляду слідчим суддею Мостиського районного суду Львівської області клопотання Городоцької місцевої прокуратури про застосування до вказаної особи арешту, він заявив про згоду на його видачу (екстрадицію) у спрощеному порядку.



Тож слідчим суддею цю заяву задоволено та до іноземця застосовано екстрадиційний арешт.



Прокуратурою області невідкладно, з додержанням вимог ст.588 КПК України, проінформовано центральний орган України.



Довідково: видача особи (екстрадиція) у спрощеному порядку здійснюється відповідно до вимог ст.588 КПК України.







Пресслужба прокуратури Львівської області