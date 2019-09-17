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На Львівщині затримали іноземця-крадія, якого розшукували у Чехії

Суспільство | 17-09-2019, 13:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 69 69    



Цьогоріч, 9 вересня, в пункті пропуску «Шегині», під час здійснення прикордонного контролю, в порядку ст.ст.208, 582 КПК України, затримано 33-річного громадянина Чеської Республіки, який перебував у базі даних Інтерполу.

З’ясувалось, що чоловіка розшукують за вчинений ним злочин, передбачений ст.205 КК Чеської Республіки – крадіжка.

Під час розгляду слідчим суддею Мостиського районного суду Львівської області клопотання Городоцької місцевої прокуратури про застосування до вказаної особи арешту, він заявив про згоду на його видачу (екстрадицію) у спрощеному порядку.

Тож слідчим суддею цю заяву задоволено та до іноземця застосовано екстрадиційний арешт.

Прокуратурою області невідкладно, з додержанням вимог ст.588 КПК України, проінформовано центральний орган України.

Довідково: видача особи (екстрадиція) у спрощеному порядку здійснюється відповідно до вимог ст.588 КПК України.



Пресслужба прокуратури Львівської області
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