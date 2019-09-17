Ґвалтівнику неповнолітньої з Львівщини загрожує до 5 років в’язниці Суспільство | 17-09-2019, 13:51 0 74





За процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зґвалтування особи, яка не досягла повноліття.



Обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано для розгляду в суд.



Інцидент стався в липні цього року у одному із населених пунктів Перемишлянського району Львівщини.



Досудовим розслідуванням встановлено, що 24–річний зловмисник познайомився із потенційною жертвою у місцевому народному домі.



Увійшовши у довіру неповнолітньої, чоловік відвів її у безлюдне місце та застосувавши фізичне насильство, вчинив стосовно неї дії сексуального характеру.



За вчинене кривднику загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.







Пресслужба прокуратури Львівської області