|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Ґвалтівнику неповнолітньої з Львівщини загрожує до 5 років в’язниці
|Суспільство | 17-09-2019, 13:51
| 0 74
|
За процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зґвалтування особи, яка не досягла повноліття.
Обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано для розгляду в суд.
Інцидент стався в липні цього року у одному із населених пунктів Перемишлянського району Львівщини.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24–річний зловмисник познайомився із потенційною жертвою у місцевому народному домі.
Увійшовши у довіру неповнолітньої, чоловік відвів її у безлюдне місце та застосувавши фізичне насильство, вчинив стосовно неї дії сексуального характеру.
За вчинене кривднику загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.
Пресслужба прокуратури Львівської області
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Закарпатцям до уваги: продаєте власну сільськогосподарську продукцію – отримайте в сільській раді довідку...
|17-09-2019, 19:42
| >>>
|Роздрібна торгівля пальним може здійснюватись суб’єктами господарювання лише за наявності відповідної ліцензії...
|17-09-2019, 18:30
| >>>
|Закарпатські митники вилучили в іноземця мисливський ніж...
|17-09-2019, 15:23
| >>>
|Репід Трайдент-2019: у дії – спецпризначенці, СІМІС, ДСНС!...
|17-09-2019, 15:22
| >>>
|Ґвалтівнику неповнолітньої з Львівщини загрожує до 5 років в’язниці...
|17-09-2019, 13:51
| >>>
|На Львівщині затримали іноземця-крадія, якого розшукували у Чехії...
|17-09-2019, 13:51
| >>>
|Недобросовісного лісника судитимуть на Львівщині за привласнення ввіреного йому майна...
|17-09-2019, 13:50
| >>>
|