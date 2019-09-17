Репід Трайдент-2019: у дії – спецпризначенці, СІМІС, ДСНС! Суспільство | 17-09-2019, 15:22 0 73

Буквально із перших днів на різних навчальних ділянках Міжнародного центру миро творчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного учасники міжнародного навчання «Репід Трайдент-2019» відпрацьовують різні елементи, що передбачені загальним сценаріям цьогорічних тренувань.

Від’ємною особливістю багатонаціональних маневрів цього року є участь спеціально сформованої батальйонно-тактичної групи МВС до якої увійшли військовослужбовці спеціальних підрозділів Національної Гвардії України, Національної поліції, ДПСУ, ДСНС та Військової служби правопорядку Збройних Сил України. Їх відповідальність у рамках навчання – це дуже широкий спектр завдань із підтримки армійських підрозділів та контролюь за ситуацією із дотриманням законності та правопорядку у смузі відповідальності військ.

Відповідно до сценарію навчання, одна з таких ситуацій виникла сьогодні: на навчальній ділянці полігону «Бій у місті». Під час звільнення міста від ворожих підрозділів, гірсько-штурмова рота вибила основні ворожі сили за межі населеного пункту. Далі, розпочалась робота підрозділу Національної Гвардії України, які повинні були ретельно обстежити кожну будівлю. Саме в цей час підрозділ OPFOR, що зображає практичні дії противника, «взяв у заручники» цивільних осіб. Ситуація досить розповсюджена у контексті «гібридної війни», коли ворожі диверсанти не гребують прикриватись мирним населенням задля реалізації своїх намірів. Відповідно, спеціальні правоохоронні структури повинні уміти блискавично реагувати на такого роду загрози і вчасно їх знешкоджувати.

Реакція на надзвичайну подію не забарилась – ближні підступи до будівлі, де утримувались «заручники» локалізували бійці Нацгвардії, перекривши ймовірні шляхи відходу бронеавтомобілями «Козак». А до штурму вже готувались дві групи: спеціального підрозділу Нацполіції «Корд» та Військової служби правопорядку. Втім, ситуацію можливор було розв’язати й без силового сценарію. Щоби уникнути штурму і потенційної «загибелі» заручників, до справи приступила спеціально підготовлена група переговірників з підрозділу цивільно-військового співробітництва. Офіцери повинні були переконати «терористів» звільнити утримуваних осіб. І у разі звільнення заручників переконатись, що терористи не спричинили цивільним людям шкоди, не підвісили під одяг бранцям вибухівку. СІМІС-ки мали вагомий аргумент – запропонували «терористам» обмін, адже правоохоронці під час зачистки взяли у полон одного з «диверсантів». Обмін відбувся. Але оговтатись ворожим диверсантам не дали: дві штурмових групи: спецпризначенці ВСП та Нацполіції пішли на штурм споруди під прикриттям спеціальних щитів. У результаті, «терористів» частково знищено, або ж затримано. Звільнені заручники передані під опіку представників Товарисва Червоного Хреста України, які невідкладно розпочали надавання психологічної допомоги потерпілим.

Слід додати, що у навчанні брали участь й представники ДСНС України. Рятувальники повинні були обстежити кожну будівлю на предмет руйнувань, закладок вибухонебезпечних предметів тощо.

Заняття дуже цікаве і надзвичайно інтенсивне, розповідає офіцер групи ЦВС лейтенант Наталя Мещерякова. – Усе було дуже реалістично. Довелось навіть застосовувати певні прийоми психологічного тиску на «терористів», аби ті пристали на наші пропозиції. Відтак, кожен з нас викладався на повну, щоби виконати навчальну задачу.

Об’єднана прес-група навчання «Репід Трайдент-2019»

Володимир Скоростецький, Тарас Грень, Віталій Ілик

#Rapid_Trident_2019 #АрміяInfrom

