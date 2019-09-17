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Закарпатські митники вилучили в іноземця мисливський ніж

Суспільство | 17-09-2019, 15:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 73 73    

В зоні митного контролю митного посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення з України мисливського ножа. Його вивозив громадянин Німеччини на транспортному засобі «Audi A4».
Проходив митний контроль громадянин «зеленим коридором», прямував з України в Німеччину в приватних справах.
В ході митного контролю транспортного засобу та речей іноземця, в шухляді передніх водійських дверей, митники виявили предмет, схожий на мисливський ніж. Загальна довжина ножа 258 мм з гардою 23 мм.
Фахівці Закарпатської митниці ДФС зазначають, що відповідно до п. 8.1 Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 №622 – дозвільна система, що здійснюється органами внутрішніх справ, поширюється на бойову нарізну воєнних зразків зброю або виготовлену за спеціальним замовленням, охолощену, навчальну, несучасну стрілецьку, спортивну, мисливську нарізну і гладкоствольну вогнепальну зброю, бойові припаси до цих видів зброї, пневматичну зброю, пристрої та зазначені патрони, холодну зброю, що належать підприємствам, установам, організаціям та громадянам.
На момент переміщення через митний кордон України у громадянина Німеччини відсутні будь-які дозвільні документи.
Таким чином, іноземець порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, а саме під час проведення митного контролю громадянин не заявив за встановленою формою точні відомості про переміщувані ним через митний кордон України предмети, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та є обмеженими до переміщення через митний кордон України.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.
Наразі про даний випадок поінформовано поліцію, складено протокол про порушення митних правил, мисливський ніж вилучено.
Закарпатська митниця ДФС
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