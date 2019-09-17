Роздрібна торгівля пальним може здійснюватись суб’єктами господарювання лише за наявності відповідної ліцензії Суспільство | 17-09-2019, 18:30 0 58



Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу суб’єктів господарювання, які здійнюють (планують здійснювати) діяльність з роздрібної торгівлі пальним, що Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII внесено зміни до Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, відповідно до якого з 1 липня 2019 року роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них відповідних ліцензій.

Річна плата за ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним становить 2000 гривень на кожне місце роздрібної торгівлі пальним.

Ліцензії видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем торгівлі суб’єкта господарювання терміном на п’ять років.

У разі здійснення роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу – 250 000 гривень.

З переліком документів, необхідних для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, можна ознайомитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/391634.html

