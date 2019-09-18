Кількість цивільних жертв на Донбасі найнижча за весь час - ММ ООН Суспільство | 18-09-2019, 07:40 0 106 Голова Моніторингової місія ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер повідомила, що кількість жертв серед цивільних найнижча за весь час конфлікту на Сході України.



Джерело: сайт Українського кризового медіа-центру



Деталі: За її словами, упродовж травня-серпня 2019 року від бойових дій загинуло 8 мирних жителів, ще 60 - були поранені, із них 9 - діти.



Богнер додала, що після домовленостей про припинення вогню з 21 липня постраждало четверо цивільних.



Проте у місії звернули увагу на те, що кількість жертв наразі найменша за весь час конфлікту.



Згідно з повідомленням, з початку бойових дій загинуло більше 3300 мирних жителів.



Також у місії зазначили, що вітають заяви керівництва України про необхідність налагодження зв’язків із громадянами, що перебувають по ту сторону лінії розмежування та в Криму.



Дослівно: "Ці задекларовані прагнення мають відобразитися у конкретних діях. Це могли б бути, зокрема, покращення свободи пересування через лінію зіткнення, а також – забезпечення виплати пенсій усім, хто має право на них. Також потрібно гарантувати відповідальність тих, хто порушував права людини. Притягнення винних до відповідальності, незалежно від того, на чиєму вони боці, та відшкодування для постраждалих, незалежно від того, де вони проживають, не лише забезпечить справедливість, а й сприятиме стійкому миру та примиренню"



Представниця Моніторингової місії висловила надію на ратифікацію Римського статуту, що дозволить переселенцям і трудовим мігрантам голосувати на місцевих виборах 2020 року.



Богнер також розповіла, що співробітники місії досі не можуть належним чином працювати на окупованих територіях, а до Криму взагалі не мають доступу.



За її словами, кількість обшуків і рейдів проти кримських татар в окупованому Криму за перше півріччя 2019 року подвоїлась у порівнянні з тим же періодом минулого року.