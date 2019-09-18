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«Навколосвітній вояж» для подорожувальників із Куби закінчився в Україні
|Суспільство | 18-09-2019, 10:55
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|ВІДЕО: https://youtu.be/g2Qu29ll6lk
Чотирьох мандрівників із далекої країни – Куби - зупинили прикордонники біля українсько-білоруського кордону учора вдень.
Порушників затримали в ході реалізації оперативної інформації прикордонники відділу «Доманове» Луцького загону. Мандрівників виявили на напрямку «Ляховці (РБ) – Сільця Млинівські (Україна) за 50 метрів від кордону. Двоє чоловіків та дві жінки рухалися в бік території України поза пунктами пропуску. При собі вони мали паспортні документи. Виявилося, що подорожувальники є громадянами Куби. Під час спілкування іноземці розповіли, що у такий спосіб планували потрапити до країн Євросоюзу.
Наразі особи затримані для з’ясування усіх обставин правопорушення, проводяться подальші перевірочні заходи.
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