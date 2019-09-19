В бюджет Закарпаття сплачено понад 2,3 млн грн транспортного податку Суспільство | 18-09-2019, 19:09 0 99

Протягом січня-серпня 2019 року до місцевого бюджету Закарпатської області сплачено 2 млн 349 тис. грн.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі:

- з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно);

- середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. У 2019 році це понад 1 564 875 грн (4173 х 375).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування транспортним податком. Звітний податковий період дорівнює календарному року.

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи сплачують транспортний податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, а юридичні особи – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Нагадуємо, що за транспортні засоби, придбані протягом року, транспортний податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт – проведено реєстрацію транспортного засобу.

У разі, якщо місяць в якому придбано транспортний засіб і місяць, в якому проведено процедуру його державної реєстрації, є різними, то сплачуватись транспортний податок повинен з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

Зауважимо, що перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2019 році розміщено на сайті Мінекономрозвитку. Також можна скористатись калькулятором розрахунку середньоринкової вартості легкових автомобілів.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

