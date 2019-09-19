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«РепідТрайдент – 2019»: спільна атака «Едельвейсів» та «Клекотливих орлів»

Суспільство | 18-09-2019, 23:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 101 101    
«РепідТрайдент – 2019»: спільна атака «Едельвейсів» та «Клекотливих орлів»

Міжнародні навчання «РепідТрайдент – 2019» продовжують ставити рекорди співпраці військовослужбовців різних країн. До прикладу, особовий склад окремої гірсько-штурмової бригади ОК «Захід» Сухопутних військ ЗС України, що має неофіційну назву «Едельвейс», разом з ротою військовослужбовців зі складу 101-ї повітряно-десантної дивізії ЗС США «Клекотливі орли», у рамках відпрацювання завдань навчання здійснили контратаку, та завдали нищівного удару по позиціям умовного противника.
Примітно те, що американські військові входили у склад наших підрозділів, та були закріплені за українською технікою у складі спільних штурмових взводів. Командували об’єднаними силами офіцери та сержанти Збройних Сил України.
Українські гірські штурмовики та американські десантники разом здійснили блискавичний марш на техніці. Згодом, на БМП -1 з ходу подолали водну перешкоду. Вступили в бій з ворогом, та отримали перемогу.
– На відміну від моєї шатної бойової машини «БРЕДЛІ», ваш БМП рухається на багато плавніше, – поділився враженнями після маршу в десантному відсіку БМП-1 стафсержант збройних сил США Агусто. – Трошки мало місця, але я і три моїх товариша могли б вести бій з цієї машини.
В свою чергу українські військовослужбовці високо оцінили бойову підготовку, та злагодженість дій американських колег.
Подібне спільне виконання учбово-бойових завдань є яскравою демонстрацією високого фахового рівня Збройних Сил України, а також значну сумісність наших силових структур з подібними підрозділами НАТО, що в свою чергу є кроком у розвинутий та безпечний світ.
Об’єднана прес-група навчання «Репід Трайдент-2019»
Володимир Скоростецький, Тарас Грень
#Rapid_Trident_2019 #АрміяInfrom
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