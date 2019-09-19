«РепідТрайдент – 2019»: спільна атака «Едельвейсів» та «Клекотливих орлів» Суспільство | 18-09-2019, 23:11 0 101



Міжнародні навчання «РепідТрайдент – 2019» продовжують ставити рекорди співпраці військовослужбовців різних країн. До прикладу, особовий склад окремої гірсько-штурмової бригади ОК «Захід» Сухопутних військ ЗС України, що має неофіційну назву «Едельвейс», разом з ротою військовослужбовців зі складу 101-ї повітряно-десантної дивізії ЗС США «Клекотливі орли», у рамках відпрацювання завдань навчання здійснили контратаку, та завдали нищівного удару по позиціям умовного противника.

Примітно те, що американські військові входили у склад наших підрозділів, та були закріплені за українською технікою у складі спільних штурмових взводів. Командували об’єднаними силами офіцери та сержанти Збройних Сил України.

Українські гірські штурмовики та американські десантники разом здійснили блискавичний марш на техніці. Згодом, на БМП -1 з ходу подолали водну перешкоду. Вступили в бій з ворогом, та отримали перемогу.

– На відміну від моєї шатної бойової машини «БРЕДЛІ», ваш БМП рухається на багато плавніше, – поділився враженнями після маршу в десантному відсіку БМП-1 стафсержант збройних сил США Агусто. – Трошки мало місця, але я і три моїх товариша могли б вести бій з цієї машини.

В свою чергу українські військовослужбовці високо оцінили бойову підготовку, та злагодженість дій американських колег.

Подібне спільне виконання учбово-бойових завдань є яскравою демонстрацією високого фахового рівня Збройних Сил України, а також значну сумісність наших силових структур з подібними підрозділами НАТО, що в свою чергу є кроком у розвинутий та безпечний світ.

Об’єднана прес-група навчання «Репід Трайдент-2019»

Володимир Скоростецький, Тарас Грень

#Rapid_Trident_2019 #АрміяInfrom



