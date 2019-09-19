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З'явилося відео затримання "мінера" на мосту в Києві
|Суспільство | 19-09-2019, 07:39
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|З’явилося відео спецоперації із затримання чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро.
Джерело: відео затримання від речника Нацполіції Ярослава Тракала.
На опублікованому силовиками відео видно, як спецпризначенці оточують "мінера". Затриманий чоловік самостійно вийшов з машини і ліг на землю.
Нагадаємо:
18 вересня невідомий чоловік перекрив своєю автівкою міст Метро і став погрожувати його підірвати. Він здійснив кілька пострілів у повітря і збив дрон правоохоронців.
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