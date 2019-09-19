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У чорнобильській зоні знайшли зниклого безвісті солдата
|Суспільство | 19-09-2019, 07:43
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|На території зони відчуження Чорнобильської електростанції працівниками поліції був виявлений зниклий безвісти солдат-контрактник.
Джерело: Головне управління Нацполіції в Київській області.
"Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС було виявлено та затримано 30-річного солдата-контрактника, який з 5 вересня поточного року перебуває в розшуку як зниклий безвісти. Цей громадянин незаконно проник на територію зони", — йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, про виявлення військовослужбовця було повідомлено командиру військової частини, де зниклий солдат проходив службу. Порушника передали військовій службі правопорядку Київського гарнізону.
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