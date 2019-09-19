У Винниках ремонтують магістральний водогін Суспільство | 19-09-2019, 10:54 0 77 Як поінформували у ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні у місті Винники тривають аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні, по якому подається вода від водозабору Плугів до міста Винники та житлового масиву Сихів.



«Учора трапилися численні аварійні відключення від енергоспоживання насосної станції Винники, у зв’язку з чим ми отримали ситуацію з критичним розбалансуванням системи водопостачання. Раптові виключення-включення двигунів спровокували гідравлічні удари і пориви магістрального водогону. Зараз маємо 6 місць, де пошкоджено водогін у Винниках: вул. Забава, 71−73; біля АЗС „Манго“; біля віадуку, на території саду, в районі інтернату, також 3 пошкодження водогону у Лисиничах. Наші аварійні бригади працюють у посиленому режимі для того, щоб ліквідувати аварії та не допустити припинення водопостачання міста», — прокоментував головний інженер ЛМКП «Львівводоканал» Анатолій Шимоняк.



Унаслідок аварій під час ремонтних робіт може фіксуватися тимчасове пониження тиску води у Сихівському та Личаківському районах міста.





Як додають у ЛМКП «Львівводоканал», 2 гілки магістрального водогону «Кривчиці-Винники» та «Винники-Довга» загальною протяжністю понад 20 км були прокладені в 80-ті роки ХХ століття є гостро аварійні і потребують заміни. Комунальне підприємство у межах виділеного бюджетного фінансування виконує заміну ділянок водогону. Зокрема, у 2018 прокладено 1,5 км водогону Винники — Кривчиці на суму 14,8 млн. грн, і 1,1 км трубопроводу Винники — Довга на суму 9 млн. У 2019 році прокладено близько 1 км чавунного трубопроводу.