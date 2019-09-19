«РепідТрайдент – 2019»: техніка навчань Суспільство | 19-09-2019, 13:14 0 64 thumb=left]http://www.mediastar.net.ua/members/uploads/posts/2019-09/1568888051_teh-7.jpg[/thumb]



У Міжнародному центрі миро творчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на Львівщині під час проведення міжнародних навчань «РепідТрайдент – 2019» задіяно безпрецендентну кількість новітньої бойової техніки та озброєння українського виробництва. І до цього потрібно додати ще і екіпіровку військовослужбовців, яка теж значно змінилась за останні 5 років війни. Тепер, на фоні військових НАТО, наші солдати не виглядають жебраками в запраному добіла «дубку» які їздять на «доісторичних» УАЗах.

Бронеавтомобілі «Козак», «Варта», «Спартан» достойно конкурують з аналогічними автомобілями свого класу, які стоять на озброєні в країнах НАТО. Навіть невмирущі «таблетки» ( УАЗ – 452 сімейство автомобілів Ульянівського автомобільного заводу, яке представлено на ринку з 1966 року) в більшій мірі замінено на сучасні «Богдани».

Щоб розвіяти недоречний скептицизм певних критиків позитивних реформ в нашій державі, зазначимо, що вся ця техніка не для парадів – вона є штатним озброєнням у підрозділах. А деяка, навіть має свій «бойовий досвід» набутий в районі проведення АТО\ООС.

Окремо потрібно зупинись на озброєні та екіпіруванні наших бійців. Поступово і впевнено у військову «моду» входять надсучасні автомати «Форт» та «Малюк». Вдягнуті бійці у новітні бронежилети, а голову захищають сучасні шоломи. До речі, ці шоломи дозволяють кріпити чимало необхідних на полі бою пристроїв – себто тепловізорів, нічниких прицілів, радіо гарнітур, ліхтарів та лазерних датчиків тощо.

На думку іноземних експертів, які присутні на міжнародних навчаннях «РепідТрайдент – 2019», Україна за останні роки зробила рішучий еволюційний крок в питаннях переозброєння власних силових структур. І цей аспект також дозволяє упевнено говорити про сумісність підрозділів Збройних Сил України з військовими підрозділами країн НАТО.

Нагадаємо: На відміну від всіх попередніх навчань, цьогорічні ставлять впевнений рекорд з залучення особового складу, бойової техніки та озброєння: понад 3500 військовослужбовців та 600 одиниць військової техніки, які одночасно діють на навчальних ділянках військового полігону.

Об’єднана прес-група навчання «Репід Трайдент-2019»Володимир Скоростецький, Тарас Грень ,

#Rapid_Trident_2019 #АрміяInfrom

